Ditta insolvente da 10 anni, il Comune ne chiede il fallimento

Ditta insolvente nei confronti del Comune di Riccione da 10 anni, l'Ente ne chiede il fallimento. E' stata depositata presso il Tribunale di Urbino, la richiesta di fallimento da parte del Comune di Riccione per la società I-Cos srl di Fermignano (PU), già in stato di liquidazione. La vicenda è quella che risale al 2010 quando fu stipulato un contratto di compravendita per un immobile comunale con un importo complessivo di 9 milioni e 777 mila euro da corrispondere, dopo un anticipo di 2 milioni e 500 mila, in 4 rate con scadenza annuali. Ma l'ultima rata con scadenza nel 2013 risulta corrisposta solo in parte e dopo una serie di tentativi, anche in via bonaria, il Comune ha presentato in ragione del credito derivante dalla compravendita immobiliare di 10 anni fa, il fallimento della ditta per un milione e 483mila euro. Di più bassa entità invece la richiesta di fallimento per un'altra ditta, sempre chiesta dal Comune di Riccione per un credito maturato in ambito di un vecchio procedimento civile di cui l'Ente si era fatto carico delle spese processuali. Non avendo, la ditta in questione mai versato la parte liquidata in solido dal giudice, ed essendo già in liquidazione, il Comune ne ha chiesto il fallimento per 100 mila euro.

