Divampa un incendio in un'abitazione: persone evacuate, nessun ferito

I Vigili del fuoco sono intervenuti sabato sera per un incendio sviluppatosi in un appartamento al piano terra di una abitazione in Viale Leon Battista Alberti, a Riccione. Quando le squadre sono giunte sul posto con tre mezzi (una autopompa serbatoio, autobotte e autoscala), il fumo era ben visibile dalle finestre al piano terra. Il personale operativo ha contenuto e circoscritto rapidamente il rogo evitando che si propagasse ulteriormente e soccorso le persone rimaste bloccate nelle altre unità abitative. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza del locale interessato dalle fiamme. Sul posto oltre i Vigili del fuoco i carabinieri. Nessuna persona rimaneva coinvolta nell’incendio.

