Divieto di balneazione, si attendono le controanalisi per escherichiacoli ed enterococchi

Dopo lo stato di allerta di martedì, continua per la giornata di mercoledì il divieto di balneazione sulla costa sud di Rimini per la presenza nell'acqua di mare di escherichiacoli ed enterococchi a livelli superiori ai limiti di legge. Il primo allarme è stato dovuto ai risultati dei campionamenti effettuati lunedì mattina, i cui risultati hanno fatto emergere la criticità della qualità delle acque di balneazione dal porto riminese fino a MIramare e in alcune zone di Riccione e Cattolica. Secondo quanto riferito da Arpae, martedì mattina sono stati eseguiti dei nuovi campionamenti per effettuare le controanalisi i cui risulati saranno disponibili dopo 48 ore dai prelievi. Nel frattempo, per precauzione, è stato dato lo stop ai tuffi dal momento che i primi risultati hanno dato esiti al di fuori dei range per garantire la salute pubblica.