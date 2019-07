Dolce&Gabbana sceglie Riccione per lanciare un nuovo progetto moda

Dolce&Gabbana ha inaugurato giovedì a Riccione un nuovo concept di pop-up itinerante e la Perla Verde è stata scelta come città pilota per lanciare il progetto. Fino all'11 agosto, in viale Ceccarini 5, è installato un container brandizzato: uno spazio speciale, che riprende il mood creativo e dinamico della boutique Dolce&Gabbana di Milano Spiga 1, dove sono disponibili disponibili t-shirt e sneaker personalizzabili e realizzate in esclusiva per la città romagnola.

Il pop-up è un vero e proprio laboratorio creativo dove artigiani specializzati, dal 2 al 4 agosto, decoreranno i prodotti con disegni e scritte: scarpe ed accessori diventeranno speciali tele su cui dipingere cuori, stelle, corone e frasi d’amore.

In questa occasione, il progetto è realizzato in collaborazione con Gaudenzi Boutique e con il supporto del Comune di Riccione.