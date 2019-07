Don Buonaiuto: moratoria internazionale contro vendita esseri umani

Nella giornata mondiale della tratta don Aldo Buonaiuto, sacerdote della comunità Papa Giovanni XXIII, stretto collaboratore di don Benzi, da anni impegnato nel contrasto alla prostituzione coatta e autore del libro 'Le donne crocifisse' (Rubbettino, con la prefazione di Papa Francesco) lancia per l'occasione un appello per istituire una moratoria internazionale contro la legalizzazione della vendita di esseri umani. "Solo così - afferma il sacerdote anti-tratta- sarà possibile realizzare l'effettiva abolizione della schiavitù. Finchè sulle nostre strade, negli alberghi, negli appartamenti, nei privè e in certi centri massaggi sarà possibile acquistare carne umana, non può ritenersi sconfitto l'asservimento di vite innocenti e indifese". Nel libro 'Le donne crocifisse' vengono raccontate decine di storie inedite di sfruttamento, anche dal punto di vista dei clienti perchè, spiega don Aldo Buonaiuto, "senza colpire la domanda di sesso a pagamento continueràa dilagare questo turpe mercato per il quale tre anni fa papa Francesco chiese scusa a nome dei cristiani, come dovrebbero fare i governanti dei paesi di origine, transito e destinazione della tratta".