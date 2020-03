Donati al Sindacato Autonomo di Polizia 100 occhiali protettivi

È emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, anche e soprattutto le forze dell’ordine sono chiamate ad uno sforzo per la tutela dei cittadini. La segretaria provinciale SAP sin da subito si è prodigata al fine di tutelare le donne e gli uomini in divisa della provincia in un ottica assolutamente propositiva con i vertici della questura e con tutte le amministrazioni sul territorio. "La Polizia di Stato - spiega in una nota - non è immune alle difficoltà operative di questo momento, rendere più sicuri gli uffici e i mezzi di servizio nonché reperire i mezzi di protezione individuali per tutelare i colleghi, non è semplice vista la difficoltà a reperire sul mercato i materiali. Incessantemente con serietà e abnegazione tutti gli operatori, dai vertici agli uomini in strada, si stanno adoperando per fornire alla cittadinanza il miglior servizio possibile e per rendere sicure le nostre strade anche in questo delicato momento. Fortunatamente molti cittadini ogni giorno esprimono la loro vicinanza agli operatori, ben capendo che anche nelle difficoltà sono un baluardo di democrazia sul territorio. Proprio con questo senso di riconoscenza a Luca Dominici titolare della ditta “LD Trade” ha voluto donare al SAP cento paia di occhiali protettivi per la sicurezza dei colleghi impegnati nei controlli. Un grande plauso e un ringraziamento fervido al signor Dominici per la vicinanza. Nello spirito di collaborazione che ha da sempre contraddistinto il SAP abbiamo provveduto a consegnare al Questore di Rimini la fornitura, al fine di provvedere alla consegna dei DPI al personale in servizio nella provincia secondo le esigenze".

