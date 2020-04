La ditta Garattoni dona due pannelli plexiglass ai Carabinieri di Santarcangelo

Dopo l'amuchina e le mascherine, la fase due vedrà il plexiglass come bene più prezioso per le aziende in tempi di coronavirus. E c’è chi anticipa i tempi di rincorsa al plexiglass donando alla caserma dei Carabineri di Santarcangelo due pannelli.

Si tratta della ditta Garattoni che per rendere più sicuro il lavoro dell’Arma ha donato due pannelli plexiglass in policarbonato. “Volevamo ringraziare per il lavoro svolto dai Carabinieri dato che anche loro sono in prima linea durante questa emergenza Covid-19. I pannelli sembravano una buona idea dato che già adesso sono introvabili”. Spiega Dario Garattoni titolare della ditta clementina. "Noi realizzando tende e zanzariere lavoravamo già con il plexiglass quindi recuperarlo non è stato difficile. Quindi adesso abbiamo iniziato a produrre anche questi pannelli, di cui abbiano molte richieste anche perchè dovranno averli tutti i locali dai negozi ai ristoranti". I pannelli donati alla Caserma, quindi, serviranno per proteggere sia i carabieri che le persone con cui entrano in contatto in Caserma. "Sono stati posizionati uno nell’ufficio dell’ingresso dove si ha il primo contatto con le persone e l’altro nell’ufficio del Comandante Giuseppe Pizzarelli". Un omaggio che è stato molto apprezzato dal comandante Pizzarelli che ha ringraziato personalmente il titolare della ditta Dario Garattoni.

