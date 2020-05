Donato al convento delle Clarisse un importante quantitativo di derrate alimentari

Questa mattina una delegazione del Rotary Club di Rimini formata dal Presidente Alessandro Andreini, il Presidente della Commissione Progetti Roberto Muccini ed il socio Leonardo Berardi hanno consegnato a Suor Nella Letizia delle Sorelle Povere di S.Chiara (Clarisse) un importante quantitativo di derrate alimentari per sostenere la comunità in questo difficile momento. E' stata l'occasione per ringraziare e per fare un piccolo grande gesto di affetto e stima verso le Clarisse, fortemente radicate sul territorio riminese che da tantissimi anni. L'aiuto alle Suore Clarisse altro non è che uno dei tanti momenti che ha visto il Rotary Club di Rimini a supporto della comunità riminese. Agli inizi della emergenza Coronavirus sono stati donati due ecografi portatili al reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Infermi di Rimini, magistralmente diretto dal dott. Giuseppe Nardi. Passata la fase più critica il Rotary Club di Rimini ha iniziato a sostenere le famiglia più bisognose acquistando ingenti derrate alimentari per la Mensa di San Antonio, per il Banco di Solidarietà, per la Comunità Papa giovanni XXIII e infine le Suore Clarisse.

