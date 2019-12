Donato al Soccorso Alpino una barella rollabile ed un materasso a depressione

La Croce Verde di Novafeltria, ha donato una barella rollabile ed un materasso a depressione al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Si tratta di due particolari presidi di soccorso: una Barella rollabile studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze di soccorso in ambienti confinati, impervi ed ostili, utilizzabile quando è necessaria l'evacuazione e il trasporto del paziente in situazioni morfologiche e climatiche difficili e quindi è richiesto un recupero rapido, su diversi terreni, anche innevati sia in orizzontale che su verticale. Un materasso a depressione per immobilizzazione di traumatizzati adatto alle esigenze del soccorso in ambiente montano ed impervio. Dopo piccola cerimonia di donazione, i tecnici e sanitari del Soccorso Alpino ed il personale della Croce Verde hanno partecipato ad una simulazione di intervento utilizzando le suddette attrezzature, alla presenza di personale tecnico della ditta costruttrice e di Istruttori qualificati del CNSAS con a seguito automezzo di soccorso e ambulanza. Sono state eseguite e messe in opera manovre di soccorso in parete verticale ed è stato simulato un intervento congiunto di soccorso delle due Organizzazioni che operano quotidianamente in ambito locale. La sinergia ormai collaudata tra il personale tecnico e sanitario della Stazione Monte Falco del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e quello della Croce Verde di Novafeltria è un vanto ed un sicuro valore aggiunto quale punto di riferimento in caso di necessità.