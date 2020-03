Donazione dei soci del Riccione Chapter al "Ceccarini"

Il Riccione Chapter, Club Ufficiale Harley-Davidson del territorio con sede a Riccione ha provveduto a bonificare direttamente alla sede USL competente di riferimento, Tesoreria - Azienda USL della Romagna, la somma di €. 1.500,00 per “l’Emergenza sanitaria coronavirus per l’ospedale Ceccarini di Riccione”. L’ufficio donazioni, gestirà quindi direttamente la somma, compatibilmente alle priorità e alle necessità utili ai reparti dell’ospedale riccionese, interessati dall’emergenza sanitaria in corso. La donazione è frutto del contributo di tutti i soci del Riccione Chapter. "Recentemente - ha spiegato Claudio Gioia - prima di quest’ultima donazione, grazie all’attività mirata durante le ultime feste natalizie nella Perla Verde, il Riccione Chapter ha finalizzato anche l’acquisto, di un “monitor multi parametrico” (del valore di oltre tremila euro) per lo stesso Ceccarini - per il reparto di Pronto Soccorso e Medicina D’urgenza, coordinandosi con il Direttore di Reparto Dr. Mauro Fallani. Uno strumento, quest’ultimo, estremamente utile ed appropriato nel setting dell'urgenza. Di fatto permette contemporaneamente di seguire una serie di dati del paziente (saturazione di ossigeno, pressione arteriosa e ritmo cardiaco) che forniscono al personale un quadro preciso della situazione respiratoria e cardiovascolare. Trova indicazione nei soggetti interessati a medio rischio e permette di ottenere dati in maniera obbiettiva e ripetibile, senza impegnare gli operatori; tutto ciò assume maggiore rilievo in un reparto di Medicina d'Urgenza ove buona parte dei pazienti vengono ricoverati o per una instabilità del quadro o nella possibilità di una degenerazione del quadro clinico. Certamente, detto strumento aumenta la qualità del servizio predisposto, fruibile da tutto il pubblico del territorio che si rivolgono alla struttura. La drammatica circostanza imprevista, che vede tutta la comunità coinvolta, ha spinto gli associati del Riccione Chapter, a coordinare e compiere un ulteriore sforzo, anche per dimostrare concretamente la vicinanza a tutti gli eccezionali operatori dell’ospedale Ceccarini schierati in prima linea".

