Donini: "Non abbiamo notizie di focolai autoctoni di Coronavirus in regione"

"Ad oggi non abbiamo notizie di focolai autoctoni in Emilia-Romagna". Lo conferma ad Agorà Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità in pectore (la nuova giunta di Stefano Bonaccini si insedierà nei prossimi giorni). "I 26 casi accertati a ieri sera sono tutti riconducibili al focolaio nei comuni lombardi tranne quello di Rimini-Cattolica che è oggetto di valutazione epidemiologica", spiega Donini. "Non possiamo annoverarlo come nuovo focolaio: in giornata potrebbe essere chiara la sua origine. Siamo impegnati a risalire ai contatti, visto che ha anche avuto un viaggio all'estero", aggiunge.