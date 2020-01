Trovata senza vita nelle fredde acque del mare, inutile l'estremo tentativo di rianimazione

Il cadavere di una donna è stato recuperato nel pomeriggio di venerdì sulla spiagga di Miramare. L'intervento di 118, Capitaneria di porto e Polizia di Stato è avvenuto intorno alle 17,30 di fronte allo stabilimento di Rimini Terme, per prestare soccorso ad una donna, che è stata vista entrare nelle acque fredde dell'Adriatico e quindi andare giù sott'acqua. E' stata impossibile recuperarla viva, all'arrivo dei primi soccorritori la donna, intorno ai 50 anni, era deceduta, nonostante i tentativi estremi di rianimarla. Sono state quindi avviate le formalità di rito per l'identificazione e la definizione delle circostanze del decesso. Non si esclude il gesto volontario. Le indagini sono in corso.