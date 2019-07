Dopo 12 anni di assenza la polizia di Stato torna a presidiare la stazione di Riccione

Dopo 12 anni torna alla stazione ferroviaria di Riccione il presidio di Polizia Ferroviaria. Operativo dal 29 giugno, il presidio collocato negli spazi adiacenti al primo binario della stazione oggetto recentemente di una profonda riqualificazione dal punto di vista strutturale e funzionale, costituirà fino al 1°settembre un ulteriore presenza delle forze dell’ordine impegnate a garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini durante il periodo estivo. Nel dettaglio, 7 giorni su 7, mattino, pomeriggio e sera, una pattuglia di agenti della Polfer sarà a disposizione per raccogliere segnalazioni e intervenire in ogni caso di necessità .

In particolare nelle giornate di venerdì, sabato e domenica prossimi in occasione degli eventi della Notte Rosa, così come in altre giornate e occasioni che si presenteranno durante l’estate, verranno predisposti ulteriori rinforzi dal Compartimento Emilia Romagna di Polizia Ferroviaria con pattuglie in uniforme dalla funzione deterrente e in borghese per svolgere attività antiborseggio. Si ricorda che l’ultima apertura di un presidio fisso della Polfer risale al 2007.

“La presenza e il ritorno dopo tanti anni di una presenza fissa, puntuale e attiva tutti i giorni delle settimana e senza sosta – dichiara il sindaco Renata Tosi - è un segnale importante per la comunità. Un punto delicato come la stazione ferroviaria per la grandissima affluenza di persone cui è sottoposta durante l’estate, verrà ulteriormente monitorato. Ringrazio il Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e il Compartimento Emilia Romagna competente del territorio per lo sforzo dimostrato, preziosa presenza dello Stato volta ad assicurare una vigilanza continua in sinergia con tutte le nostre forze dell’ordine”.