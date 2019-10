Dopo l'udienza in tribunale tenta la fuga, ragazzino terribile finisce in carcere

Un vero e proprio ragazzino ribelle quello arrestato, nella mattinata di mercoledì, dai carabinieri di Coriano che sono andati a prelevare un 17enne genovese ospite della comunità di San Patrignano. Il giovane, secondo quanto emerso, era stato collocato presso la struttura corianese in quanto ritenuto responsabile dei reati di maltrattamento in famiglia, estorsione e legati agli stupefacenti. Nonostante questo, però, la sua allergia alle regole gli ha portato nuovi guai e, martedì mattina, era comparso davanti al giudice del Tribunale dei Minori di Bologna. Terminata l'udienza, il 17enne era scappato dal palazzo di giustizia e rintracciato, poco dopo, nella stazione ferroviaria. Vista la situazione, per il ragazzino è scattato l'aggravio della sua posizione ed è stato emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione. Portato in caserma, al termine degli accertamenti di rito è stato trasferito nel centro di prima accoglienza di Bologna.