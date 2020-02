Dopo la paura per la quarantena, riprendono i lavori nella passeggiata Goethe

I lavori al cantiere di riqualificazione della passeggiata Goethe e Shakespeare riprenderanno domani. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Riccione e la ditta esecutrice, la Lucos di Sansepolcro (Arezzo). Ieri mattina a causa dell’ordinanza sul Coronavirus emessa dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi che stabiliva la quarantena per tutti i cittadini cdi ritorno dalla Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria, alcuni operai lucani non si erano presentati sul cantiere a Riccione. Con il dietrofront della Regione Basilicata che ha limitato l’ordinanza solo agli studenti, la ditta Lucos ha quindi assicurato la ripresa domani dei lavori. “E’ ovvio che non avevamo scelta - ha spiegato l'amministratore unico della Lucos, Cosimo Luzzi - se c’è un’ordinanza che ordina la quarantena non posso certo costringere i miei operai. Noi seguiamo le regole in tutto e per tutto, ma oggi con la modifica dell’ordinanza possiamo dire che domani i lavori riprenderanno ”.