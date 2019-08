Dopo la pioggia aperti gli scarichi fognari, scatta divieto di balneazione

Il temporale che si è abbattuto su Rimini nella serata di giovedì, con la pioggia che è proseguita fino a venerdì mattina, ha fatto scattare l'apertura degli scarichi fognari in mare e, di conseguenza, il divieto di balneazione. A Rimini sono tre i punti in cui i tuffi sono vietati per le prossime 18 ore: Viserbella - La Turchia, Bellariva - Colonnella 1 e 2. Niente bagni in mare anche a Cattolica alla foce del torrente Ventena e in viale Fiume. Salvo ulteriori precipitazioni, sarà possibile tornare a fare i bagni nella giornata di sabato.