Dopo la riqualificazione apre il parcheggio multipiano di Morciano

Un regalo di Natale per morcianesi e visitatori della capitale della Valconca. Riaprirà ufficialmente sabato 7 dicembre il parcheggio multipiano di via Roma. Nel complesso si tratta di 160 posti auto – gratuiti e custoditi – a disposizione dei residenti ma anche delle persone che arriveranno in paese per fare acquisti in vista delle festività natalizie. In queste ore procedono spediti i lavori di riqualificazione ordinaria e straordinaria dell'impianto che l'amministrazione comunale di Morciano ha deciso di sottrarre al degrado e di restituire alla cittadinanza. Il parcheggio sarà in funzione tutti i giorni (domeniche incluse) dalle 7.30 alle 20. fino al 6 gennaio prossimo. Terminate le feste, ovvero dal 7 di gennaio in poi, il parcheggio stesso rimarrà aperto, sempre gratuitamente, dal lunedì al sabato sempre dalle 7.30 alle 20. Sono previste aperture straordinarie domenicali e serali in occasione di particolari eventi. Gestione, custodia e pulizia saranno affidate dall’amministrazione comunale, tramite un apposito bando di prossima aggiudicazione. La speranza è che soprattutto gli operatori delle attività economiche del centro urbano, i dipendenti pubblici o privati che siano e che hanno la necessità di un parcheggio giornaliero, possano utilizzare questa struttura videosorvegliata e presidiata per l'intera giornata lasciando liberi i parcheggi a disco orario di superficie. In passato il parcheggio interrato di piazza Ghigi era stato oggetto di episodi di vandalismo: con il bando di prossima pubblicazione, Giunta si propone di mettere in sicurezza l’intera area, trasformando un ‘buco nero’ in una nuova risorsa per Morciano e i suoi abitanti.