Dopo quello settimanale riapre anche il mercato dei produttori agricoli

Dopo il mercato settimanale di Bellaria, che ha positivamente riaperto i battenti lo scorso mercoledì, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con le associazioni di categoria sono pronte a ripartire anche le attività del tradizionale mercatino dei produttori agricoli: appuntamento domenicale particolarmente apprezzato, anche questo mercato sarà allestito per regioni organizzative in via Costa, in luogo della consueta collocazione in via Pascoli.



Al pari del mercato del mercoledì, anche l’apertura del mercatino domenicale sarà sottesa al rispetto di determinate condizioni di accesso e sicurezza, che verranno garantite dal presidio dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri in aggiunta al personale di Polizia Locale. Una quindicina le aziende del settore ortofrutticolo che, domenica 26 aprile dalle 8.00 alle 13.00, saranno a disposizione offrendo prodotti di stagione rigorosamente a chilometro zero, oltre a miele, vino, olio, pane e formaggi.



