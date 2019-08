Doppia aggressione nella notte: agente di Polizia penitenziaria finisce in ospedale

Doppia aggressione ai danni della Polizia nella notte a Rimini. Nel primo caso le volanti hanno arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale un 46enne riminese, già noto alle forze dell'ordine. I poliziotti sono stati chiamati da un hotel di Miramare, dove l'uomo era entrato visibilmente in escandescenza, aggredendo verbalmente il titolare e gli impiegati. Il 46enne si è poi allontanato ed è stato trovato dalla Polizia in uno stabilimento balneare poco distante, dove ha tentato goffamente di nascondersi dietro ad alcuni manifesti pubblicitari. Scoperto e visibilmente ubriaco, ha iniziato ad aggredire i poliziotti prima verbalmente, per poi scagliarsi contro i cartelloni cercando di danneggiarli e colpendo gli operatori con pugni e gomitate. Alla fine l'uomo è stato bloccato e arrestato, ma anche in Questura ha continuato a minacciare di morte i poliziotti intervenuti.

Una seconda aggressione è avvenuta fuori da un noto locale del lungomare, dove un agente di Polizia penitenziaria fuori servizio è stato attaccato da un gruppo di nordafricani. Dopo essersi qualificati, gli aggressori sono fuggiti: tutti tranne uno, un 20enne egiziano, che ha iniziato a minacciare di morte il poliziotto tentanto di strappargli il tesserino identificativo dalle mani e aggredendolo, tanto che alla fine l'uomo è stato portato in ospedale da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 12 giorni. Quando è arrivata la volante, il 20enne ha iniziato ad autolesionarsi con dei cartelli pubblicitari continuando però a minacciare gli operatori. Alla fine lo straniero è stato arrestato per lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.