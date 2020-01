Doppia spaccata, il malvivente armato di tombini colpisce nel bar e nella farmacia

Doppia spaccata quella messa a segno nella serata di domenica con l'autore, sempre lo stesso, che ha preso di mira un bar e una farmacia di Rimini. Il malvivente è entrato in azione prima al Bio's Cafè di via Bramante dove, dopo aver preso la grata di un tombino, verso le 21.30 ha sfondato la vetrata entrando all'interno del locale. Puntando direttamente verso la cassa, pare sia riuscito ad impossessarsi dei pochi spiccioli custoditi all'interno del cassetto per poi fuggire indisturbato mentre scattava l'allarme che ha fatto accorrere sul posto una pattuglia della polizia di Stato. Mentre gli agenti eseguivano i rilievi di rito, un secondo allarme è scattato poco lontano. Interno alle 23.30 lo stesso ladro, con le stesse modalità, ha preso di mira la farmacia Gotti di viale Tripoli. Anche questa volta il malvivente ha utilzzato la grata di una fognatura e ha sfondato la vetrina dirigendosi verso le casse. L'uomo si è quindi impossessato di tutti e quattro i cassetti del denaro per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Sul posto si è nuovamente precipitata la Volante della polizia di Stato ma, il ladro, era già sparito. In entrambi i colpi l'impresa del malvivente solitario è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e, al momento, le immagini sono al vaglio degli inquirenti con la speranza che dai fotogrammi si possa riuscire ad individuare l'autore.