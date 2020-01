Doppio incidente sulla linea del Metromare nella notte di capodanno

Un vro e proprio boom di passeggeri per il Metromare che, durante la notte di capodanno, ha macinato corse su corse per trasportare le persone da un veglione all'altro nelle piazze di Rimini e Riccione. Non sono mancati, tuttavia, aspetti poco piacevoli con ben due incidenti avvenuti durante le corse. Il primo, secondo quanto emerso, ha coinvolto un passeggero rimasto incastrato tra le porte che si stavano chiudendo e, il mezzo, è partito comunque. L'uomo è stato tracinato per pochi metri con la gamba rimasta fuori dall'abitacolo prima che l'autista si accorgesse di quello che era successo e frenasse. Spaventato, il passeggero non ha riportato comunque lesioni.

Più serio quello che è accaduto intorno alle 3 nei pressi della stazione "Alba" nella zona di Riccione quando l'autista del Metromare si è ritrovato davanti al muso del mezzo una persona. Dai primi riscontri pare che l'uomo, ubriaco, sia saltato dentro la corsia protetta proprio mentre stava arrivando l'autobus costringendo il guidatore a una brusca frenata che ha spiazzato non poco gli altri passeggeri. Sballotati nell'abitacolo, hanno riportato solo tanto spavento e alcune lievi contusioni mentre l'individuo sulla carreggiata non è stato colpito.