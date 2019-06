Doveva espiare una pena definitiva: arrestato un 58enne

Sabato pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione dell’ ordine di esecuzione per l’espiazione presso il domicilio delle pene detentive ed emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Ravenna, un cremonese di 58 anni, da poco domiciliato a Bellaria, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo dovrà scontare, in regime di detenzione domiciliare, la pena detentiva residua di 5 mesi e 10 giorni poiché, con sentenza passata in giudicato, è stato riconosciuto definitivamente colpevole del reato di evasione.