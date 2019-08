Doveva scontare una condanna definitiva, trovato a spasso per la città

Nella mattinata di lunedì, durante una serie di controlli del territorio, una pattuglia del reparto Prevenzione Crimine di Bologna ha fermato uno straniero per identificarlo. Al momento dell'accertamento è emerso che si trattava di un 21enne albanese sul quale pendenva un mandato di ricerca internazionale emesso, nel maggio di quest'anno, dalle autorità del suo Paese di origine. Portato in Questura, è emerso che lo straniero era stato condannato a una pena definitiva di 5 anni di reclusione per il possesso di diversi chili di marijuana trovati nella sua abitazione in Albania. Al termine delle pratiche di rito, il 21enne è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'estradizione.