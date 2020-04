Droga party nel garage per combattere la noia della quarantena

Nel pomeriggio di venerdì il personale della polizia di Stato ha interrotto un droga party messo in piedi da un riminese 33enne che, nel suo garage, aveva accolto una 24enne di Perugia e una pesarese 28enne per allestire un festino a base di cocaina, eroina e hashish. Il ragazzo era finito da tempo nel mirino degli inquirenti, che sospettavano gestisse un giro di stupefacenti, i quali si sono presentati alla porta della sua abitazione nella zona di via Coriano. Il riminese è stato individuato nella rimessa in compagnia delle amiche e, sul tavolo, tracce evidenti di quello che era a tutti gli effetti un droga party: tracce di polvere bianca e banconote arrotolate. La perquisizione ha permesso di recuperare 6 grammi di eroina, 2 di cocaina e varie dosi di hashish che hanno fruttato ai tre una gita in Questura. Tutti denunciati per detenzione di stupefacenti, per le ragazze si è aggiunta anche la sanzione per essersi allontanate dal loro domicilio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.