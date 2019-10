Due automobilisti ubriachi fradici provocano altrettanti incidenti

Due incidenti entrambi provocati da automobilisti ubriachi fradici. Questo il bilancio dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, durante il fine settimana, hanno presidiato le strade della Valmarecchia per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Il primo sinistro si è verificato a Pietracuta di San Leo dove un 52enne di Novafeltria, alla guida di un Volkswagen Touareg, ha tamponato violentemente un mezzo che lo precedeva. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Arma per i rilievi di rito e, ai militari, è subito apparso evidente che l'uomo fosse sotto l'effetto dell'alcol. Sottposto all'etilometro, il 52enne ha fatto schizzare l'apparecchiatura a 1,51 g/l che, oltre al ritiro della patente, gli è valso una denucia a piede libero.

Finale analogo per un marocchino 26enne, residente a Poggio Torriana, che al volante di una Citroen C3 percorreva la Santarcangiolese. Il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è volato fuoristrada. Soccorso dal personale del 118, una volta trasportato in pronto soccorso è stato a sua volta sottoposto all'etilometro che, questa volta, ha fatto segnare 1,53 g/l. Gli ultriori accertamenti sanitari hanno permesso di scoprire che, il nordafricano, era anche positivo alle sostanze stupefacenti.