Due aziende fanno squadra e donano mascherine alla Polizia di Stato

Due aziende romagnole - la Ma.Pe. sas di Marcello Tontini di Cesena e Tendaggi Forlani srl di Luca Forlani di Cesenatico - hanno fatto una donazione nei confronti dei poliziotti riminesi. "Come noto - spiegano i poliziotti - siamo in carenza ormai cronica delle fantomatiche mascherine e in questo periodo, in cui sono molte le segnalazioni di speculazione in tal senso, le due aziende hanno effettuato un donazione di ben 200 di questi preziosi presidi ai poliziotti di Rimini per il tramite del sindacato Siulp. Non c'è stato alcun compenso e nessun accordo, le due aziende si sono offerte di produrre le mascherine e le hanno donate. Vogliamo ringraziare i titolari per il nobile gesto, una bella sorpresa di Pasqua, nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato di Rimini".

