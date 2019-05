Due scuole riminesi in visita a palazzo Garampi

Sono venuti questa mattina, per fare una visita al Sindaco, i bambini della 5^A - Scuola Primaria A. Frank di Rivabella e per consegnargli il lavoro svolto, nell’ambito di un laboratorio sulla Rimini romana. Una visita avvenuta nella Sala della Giunta, in cui gli studenti, accompagnati da due maestre, hanno avuto anche la possibilità di fare al primo cittadino delle domande sul ruolo ed il lavoro che tutti i giorni il Sindaco deve portare avanti. La visita è stata fatta dopo una caccia al tesoro fra i monumenti riminesi, avvenuta nelle prime ore della mattina, in cui i ragazzi hanno approfondito la conoscenza sui simboli della loro città, trasformandosi, loro stessi, in guide turistiche. Un progetto coordinato dalle loro insegnati con un laboratorio didattico dedicato proprio alla Rimini romana.

La scuola Agostino di Duccio di Miramare, invece, è stata in visita al Consiglio Comunale. Sono stati l’Ass.re Jamil Sadegholvaad e la Presidente del Consiglio Comunale Sara Donati a ricevere questa mattina gli alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado Agostino di Duccio.

Una visita avvenuta nella sala del Consiglio Comunale, nella quale i ragazzi, dai banchi dei consiglieri, hanno fatto delle richieste ben precise inerenti la sicurezza e alcuni miglioramenti per la loro scuola. Richieste che vanno dai trasporti pubblici all’ambiente, tema a cui gli studenti tengono in maniera particolare, che sono state segnate su un foglio e che, sia l’Assessore che la Presidente del Consiglio Comunale, si sono impegnati a verificare. Prima della loro seduta consiliare i ragazzi hanno avuto la possibilità di fare una visita guidata con illustrazione dei palazzi e dei monumenti presenti in Piazza Cavour.