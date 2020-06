Durante i lavori del Consorzio di Bonifica spunta un ordigno bellico inesploso

Un ordigno esplosivo della Seconda Guerra mondiale è stato rinvenuto a Santarcangelo di Romagna, mentre erano in corso i lavori di rifacimento delle arginature, eseguite con muretto in cemento armato i dipendenti del Consorzio di Bonifica della Romagna, all’interno di un cantiere aperto ieri. Il personale ha immediatamente allertato i Carabinieri della stazione di Santarcangelo, che sono intervenuti sul posto e hanno dato indicazioni su come mettere in sicurezza l’ordigno nel sito. Le maestranze del Consorzio si sono attivate per recintare e mettere in sicurezza il cantiere e non creare alcun problema alle proprietà prospicenti il canale. I lavori condotti in diretta amministrazione dal Consorzio di Bonifica della Romagna risultano attualmente sospesi in attesa che gli artificieri rimuovano l’ordigno.



