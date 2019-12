Durante la messa in prova mette a segno un furto, si aprono le porte del carcere

Si sono aperte le porte del carcere per un 30enne di Novara, residente a Rimini, rimesso in libertà lo scorso aprile per essere affidato alla messa in prova ai servizi sociali ma che a novembre aveva messo a segno un furto. Il malvivente, secondo quanto emerso, doveva scontare una pena definitiva di 4 anni e 5 mesi per un cumulo di reati quali atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento seguito da incendio, violazione di domicilio e guida in stato di ebrezza. Ad aprile di quest'anno era arrivato il beneficio della libertà ma, dopo pochi mesi, si era reso responsabile di un furto perdendo così ogni diritto. Sparito dalla circolazione, gli inquirenti della Squadra mobile hanno atteso pazientemente che il 30enne tornasse a farsi vivo e sospettando che potesse recarsi dal fratello hanno tenuto l'abitazione sotto controllo. E' stato proprio nell'appartamento del parente che il novarese è stato pizzicato dagli agenti che hanno faticato non poco ad ammanettarlo vista la riottosità del malvivente. Catturato e portato in Questura, al termine delle pratiche di rito è stato trasferito nel carcere dei Casetti per scontare il residuo della pena.