E' morto il partigiano 'Tabac', era il presidente dell'Anpi di Rimini

E' morto sabato all'età di 93 anni il partigiano Valter Vallicelli. Era il Presidente della Sszione ANPI di Rimini. Valter Vallicelli era nato a Ravenna il 12 giugno 1927 e prese parte alla lotta di Resistenza contro il nazi-fascismo con il nome di battaglia "Tabac". La Sezione Anpi Riminisi unisce al dolore della famiglia e della moglie Carla Gozzi. "Il suo esempio resterà la nostra guida per il futuro del movimento anti-fascista riminese", commenta una nota.

Li ricorda anche la presidente del Consiglio regionale: "Con grande dolore per noi tutti oggi ci ha lasciato Valter Vallicelli, meglio conosciuto con il nome di battaglia "Tabac" con cui prese parte alla lotta di Resistenza. Presidente della Sezione ANPI di Rimini, Valter è stato un esempio per noi tutti. Un uomo la cui intera vita è stata dedicata all’impegno antifascista, alla solidarietà e al rispetto dei valori democratici. E quello che ha seminato sarà per noi sempre una guida. Le mie più sentite condoglianze a tutti i compagni e le compagne dell’Anpi di Rimini, alla famiglia e alla dolce e forte moglie Carla".