"E' ossessionato dal sesso", moglie denuncia il marito per maltrattamenti

L'ossessione per il sesso e i suoi comportamenti sopra le righe gli sono costati una denuncia da parte della moglie e, adesso, un imprenditore 52enne si dovrà giustificare davanti al giudice. La coppia, con lei una 27enne originaria del sudamerica, si era conosciuta nel Paese della ragazza ed era poi convolata a nozze. Nonostante l'arrivo di una figlia, secondo il racconto della donna, l'uomo era continuamente ossessionato dal sesso tanto che la rincorreva nudo per casa per avere dei rapporti. Allo stesso tempo, il 52enne si era dimostrato particolarmente geloso e possessivo e non mancavano gli insulti rivolti alla 27enne che, a suo dire, non era capace di fare nulla in casa. Arrivata allo stremo, la sudamericana si è così rivolta alla polizia di Stato per denunciare il marito presentando agli inquirenti tutta una serie di fotografie a supporto delle accuse. L'uomo, secondo quanto emerso, viene ritratto mentre gira nudo per la casa e intento a compiere atti di autoerotismo che, nel racconto della 27enne, sarebbero avvenuti nella stessa stanza in cui si trovava la figlia. Il 52enne, adesso, risulta indagato per maltrattamenti in famiglia.