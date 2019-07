E sotto al temporale compare anche una tromba marina al largo

All'indomani della grandinata che si è abbattuta su buona parte del riminese, seminando danni tra Bellaria Igea Marina, Torre Pedrera e la Valmarecchia, come previsto dalle previsioni meteo il risveglio di mercoledì è stato all'insegna dell'instabilità atmosferica. Acquazzoni sparsi, ma in mare sotto al temporale è comparsa anche una tromba marina. Lo spettacolo della natura, spaventoso ed affascinante allo stesso tempo, è stato ammirato tra Bellaria e Riccione. Sui social e gruppi di meteorologia il vortice ha fatto capolino. Fortunatamente il fenomeno si è limitato al largo, non avvicinandosi alla costa.

Affinchè vi sia la formazione del vortice, è necessario la congiunzione di due correnti. In particolare quando le nubi cariche di pioggia hanno un movimento abbastanza lento attirano a sé le correnti e l’acqua, formando così la tromba marina. Nella circostanza vi è stata la congiunzione dei venti dai quadranti nord-orientali dall'Adriatico e quelli dall'entroterra. I venti che soffiano attorno al vortice raggiungono velocità superiori ai 100 chilometri orari. Dopo la tempesta di grandine di martedì pomeriggio ed i temporali di mercoledì mattina, il maltempo concederà una tregua. Ma sarà breve, perchè già sabato sono attesi nuovamente fulmini e tuoni per l'afflusso di correnti più fresche dall'Europa orientale.

Foto di Giuseppe Mazzotti, pagina Facebook Afrika Beach Bagni 77/78/79 Igea Marina