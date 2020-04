Ecco il “conto solidarietà” del Comune di Riccione per raccogliere le donazioni

Buoni spesa e solidarietà ai cittadini in difficoltà a causa del blocco delle attività dovute al diffondersi del Covid-19, il Comune di Riccione ha istituito un conto corrente per le donazioni. Come da ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, art. 2 comma 3, del Dipartimento della protezione Civile in base alla quale si autorizzano i Comuni all’apertura di appositi conti correnti bancari per la solidarietà alimentare, il Comune di Riccione, ne ha istituito uno separato rispetto al conto di Tesoreria generico. Donare è giusto e conveniente: si ricorda infatti che il Decreto Cura Italia, all’articolo 66, prevede degli incentivi fiscali per donazioni (in denaro e natura) a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Coronavirus. Per le donazioni di persone fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione d’imposta del 30% (detrazione massima 30 mila euro). Per i soggetti titolari di reddito d’impresa (collegandosi alla legge che disciplina le erogazioni in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti) le erogazioni saranno deducibili dal reddito di impresa senza essere destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, le erogazioni saranno deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Ecco come fare una donazione attraverso un semplice versamento su conto corrente Banca UniCredit, a favore del Comune di Riccione codice IBAN IT 32 I 02008 24100 000105891028 Causale EMERGENZA CORONAVIRUS CONTO SOLIDARIETÀ - Le donazioni possono essere fatte anche on line con home banking