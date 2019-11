Educazione alla Pace: ventimila euro dalla giunta per attività nel territorio riminese

L’anno scorso sono state 50 gli insegnanti e le classi (23elementari, 20 medie, e 7 superiori) coinvolte nei corsi di educazione alla pace e cooperazione internazionale promossi dal Comune di Rimini. Attività che la Giunta ha deciso di riproporre anche per il 2019/2020, attraverso un’istruttoria pubblica per la co-progettazione indirizzata al terzo settore, e per la quale sono stati stanziati ventimila euro.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare il territorio su tematiche di attualità inerenti la Pace e politiche di solidarietà contro il razzismo e le diversità culturali intese come discriminazioni. Il progetto, che avrà durata di un anno, sarà valutato attraverso criteri di:

· completezza dell'analisi dei bisogni, dei soggetti diretti e indiretti beneficiari, delle opportunità di azione, alla fattibilità e sostenibilità del ciclo del progetto;

· aree di intervento e ricadute del progetto anche nell'ambito territoriale riminese;

· capacità dei soggetti di realizzare le iniziative, anche coinvolgendo soggetti terzi, valutazione dei curriculum e rappresentatività degli stessi;

· piano finanziario e sostenibilità economica del progetto;

Si tratta di interventi che prevedono tre ambiti di intervento: laboratori scolastici, formazione degli insegnanti, eventi pubblici. I dettagli saranno contenuti nella’istruttoria pubblica di prossima pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di Rimini.