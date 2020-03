Efficentamento sismico di Palazzo Mancini: pubblicato il bando

È stata pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori di riduzione del rischio sismico di Palazzo Mancini. L’importo dei lavori è pari ad un milione e 259 mila euro, di questi 900.000 euro sono fondi regionali e la restante parte viene coperta dal Comune. Le offerte, poste a base d’asta, andranno presentate entro la data del prossimo 23 aprile, il giorno seguente è prevista l’apertura delle buste. Si continua a lavorare, dunque, dagli uffici comunale anche durante questo difficile periodo di emergenza sanitaria per efficientare il Municipio, bellissimo ultracentenario simbolo della città. Il progetto prevede la coibentazione a cappotto interno tramite contro-parete, la sostituzione serramenti, la coibentazione verso sottotetto, una nuova illuminazione led, l’integrazione dei sistemi di automazione e controllo degli edifici. I lavori dovrebbero durare circa un anno.

“La Casa Comunale – commenta il Sindaco Mariano Gennari - è un punto di riferimento per la socialità della comunità e rappresenta per noi un orgoglio riuscire a dare alla città un Palazzo più efficiente e soprattutto più sicuro. Cattolica non si ferma, va avanti anche attraverso questo progetto importante per il Palazzo Municipale. Una operazione già finanziata grazie alla partecipazione al bando regionale. Sul nostro Municipio stiamo andando ad investire una cifra importante e valutiamo ulteriori azioni efficientamento energetico”.