Elezioni a Mondaino, il candidato Massimo Giorgi presenta il programma e la sua squadra

La lista civica Vivi Mondaino a sostegno del candidato sindaco Massimo Giorgi in corsa alle elezioni ammnistrative del 26 maggio presenta il programma e la sua squadra.

"L’alternanza democratica è indispensabile per la vita di un paese, soprattutto se piccolo come Mondaino, dove una gestione sempre uguale a se stessa riduce i punti di vista, gli obiettivi e la partecipazione. La visione di un Amministratore deve, da una parte, spaziare, sapendo intervenire in maniera pragmatica sulle necessità contingenti e dall’altra utilizzare il proprio sguardo oltre la quotidianità. Ma ciò che è necessario è che vi sia una visione condivisa, che non sia di un singolo, di un gruppo o partitica. Deve essere una visione che negli obiettivi unisce tutti i cittadini e tutte le realtà presenti sul territorio, siano esse economiche, associazionistiche, culturali. Quindi l’apertura all’ascolto e al dialogo è la prima componente del nostro progetto di rinnovamento. Riflettendo poi sulle necessità del nostro territorio abbiamo avvertito i disagi che alcuni cittadini vivono, specie quelli di una certa età, in merito ai servizi sanitari e anche aggregativi. Siamo un piccolo paese e dobbiamo creare spazi di condivisione che siano fruibili dagli anziani e dobbiamo trovare soluzioni che rendano l'utilizzo dei servizi sanitari adeguato alle esigenze della cittadinanza.

Anche i giovani hanno le loro necessità e sono quelle di avere luoghi in cui potersi incontrare e nuove attività ludiche e sportive da poter praticare. Per questo abbiamo pensato di incrementare l'offerta, integrando le attività esistenti con nuove discipline motorie all’insegna della multisportività, e di progettare una nuova vita per il centro giovanile, valutando anche la possibilità di delocalizzarlo. Sul tema cultura e turismo le idee per poter valorizzare il nostro territorio sono tante. Siamo certi che il primo passo da fare sia la creazione di un tavolo di coordinazione progettuale luogo di incontro per le attività economiche e associazioni turistiche e culturali e la predisposizione di un team di ricerca di finanziamenti europei e nazionali; la realizzazione di un parco monumentale ad opera di artisti del luogo e di una bottega medioevale online per la vendita dei prodotti locali. Per incentivare le attività economiche del territorio pensiamo siano importanti la semplificazione e l'assistenza nei vari iter burocratici e l'aiuto a chi vorrà aprire nuove attività con l’istituzione di un prestito d’onore; essenziale sarà portare la banda larga ovunque, anche nelle zone più remote del paese. Abbiamo inserito nel nostro programma anche un contributo per il primo figlio alle famiglie meno agiate, una biblioteca informatizzata, la creazione di reti di volontariato, la messa in sicurezza di stabili da troppo tempo abbandonati a se stessi. Tra le opere pubbliche sentiamo l’esigenza di intervenire sul verde pubblico, nella creazione di un asilo nido, nell’edilizia scolastica, nell’accesso al terrazzo della Rocca, oltreché nell’indispensabile intervento di manutenzione e messa in sicurezza delle strade. Inoltre è previsto un intervento sulle strutture sportive presenti come la copertura delle gradinate del campo da calcio e la ristrutturazione delle stesse. Per garantire degli obiettivi condivisi e avvicinare i cittadini, anche i più giovani alla vita amministrativa e democratica, abbiamo pensato di istituire una assemblea cittadina annuale e un Parlamento degli studenti.

La lista

Candidato alla carica di Sindaco: Massimo Giorgi, 46 anni. Candidati alla carica di Consiglieri comunali: Fioretta Ramaioli (63 anni), Francesca Bagnoli (41 anni), Sandra Roselli (53 anni), Marcello Paolucci (60 anni), Daniele Bartolini (59 anni), Diego Polidori (30 anni), Michele Baldini (46 anni), Michele Polidori (25 anni).

Per parlare con i cittadini del nostro programma e ascoltare i loro suggerimenti saremo giovedì 23 maggio alle 21 nella Sala del Durantino presso la Rocca di Mondaino.