Elezioni a Mondaino, il candidato Luigino Casadei presenta la sua squadra

“Insieme per Mondaino” è la lista che ha come candidato sindaco Luigino Casadei, già sindaco del Comune dal 1999 al 2009. Sposato, padre di due ragazze, lavora come soccorritore del 118 dell’Ausl Romagna, da sempre impegnato nel volontariato sociale e sportivo. Profondo conoscitore della realtà mondainese e della Amministrazione Pubblica, ha deciso di rimettersi in gioco e ha raccolto intorno a sé una bella squadra di persone motivate ed entusiaste, alcune nuove, altre con esperienze in Consiglio e in Giunta.

I candidati della lista Insieme per Mondaino

Francesco Amadori, 53 anni, sovraintendente di polizia locale a Cattolica, un perito agrario con la passione della natura e dei cavalli, è presidente regionale e vicepresidente nazionale delle “Giacche Verdi” e si occupa di volontariato sociale.

Monica Bertuccioli, 44 anni, laureata in Scienze Ambientali, già assessore all’Ambiente del comune, si occupa di ambiente e urbanistica da impiegata di ARPAE, l’agenzia Regionale dell’Ambiente ed Energia di Rimini.

Enrico Chiaretti, 41 anni, laureato in Ingegneria, sviluppatore di software, assessore uscente alla Cultura.

Ivano Galeazzi, 41 anni, perito industriale, impiegato tecnico e agricoltore nel tempo libero.

Daniele Galluzzi, 32 anni, perito industriale, impiegato tecnico, amante degli animali e della natura.

Francesca Giuliani, 36 anni, laureata in Scienze dello Spettacolo dal vivo, libera professionista, collabora con l’Associazione Arboreto.

Irene Merli, 45 anni, laureata in Ostetricia, lavora come ostetrica all’ospedale di San Marino e collabora con l’azienda di Apicultura di famiglia

Mattia Rosati, 29 anni, laureato in Business Administration, impiegato in area commerciale.

Daniele Roselli, 27 anni, ragioniere programmatore, impiegato.

Età media 40 anni, una squadra che ha in comune la volontà di fare il bene del proprio paese e di tutta la comunità mondainese. Il loro programma si innesta nel lavoro di salvaguardia del territorio portato avanti negli ultimi 20 anni, consapevoli che è questa la grande bellezza di Mondaino, da tutelare e valorizzare per il futuro, per sviluppare sempre più tutta l’economia turistica, creando un connubio tra paesaggio, enogastronomia e cultura, cercando di fare rete sia fra le Amministrazioni locali, sia fra gli imprenditori che operano sul territorio.

Valorizzare il territorio ripristinando e potenziando le reti di sentieri esistenti che tanti appassionati richiamano, a piedi, in bicicletta e a cavallo. Mondaino è ricco di associazioni molto attive, dove tanta gente lavora volontariamente, come la Pro Loco, le Contrade del Palio del daino, ma anche L’Arboreto, conosciuto a livello internazionale, solo per citarne alcune. Il lavoro di tutti ha fatto conoscere Mondaino a migliaia di persone che ogni anno presenziano alle varie manifestazioni. Mondaino è un paese accogliente, dove si vive bene, tanto che anche diverse famiglie del nord Europa si sono stabilite qui. Il Programma della squadra “Insieme per Mondaino” è quello di mantenere e potenziare per quanto possibile, i servizi esistenti, in sinergia con le altre istituzioni locali. La scuola, ad esempio; l’aula 3.0 e la sua biblioteca sono talmente all’avanguardia da essere prese ad esempio da comuni molto più grandi. Sono previste riqualificazioni dei parchi pubblici esistenti, delle strutture sportive, della viabilità delle zone rurali. E poi come non parlare di Mondaino come “Paese della Musica”, dove una lunga tradizione vede fabbriche di strumenti musicali, dove si producono organi che suonano in tante le chiese nel mondo, il Concerto “Marcello Galanti”, il Corpo Bandistico da cui è nata la Scuola di Musica, da cui è nata la Mondaino Young Orchestra che ha suonato ad “Umbria Jazz” ed è stata per due volte vincitrice del 1° premio al GEF di Sanremo, concorso mondiale per le scuole, solo per citare le più importanti manifestazioni a cui ha partecipato. Eccellenze da valorizzare, riconosciute ad alti livelli, di cui essere orgogliosi per il valore educativo che trasmettono alle decine di giovani che le animano. “Insieme per Mondaino” è una squadra di persone che mette a disposizione la propria competenza, in maniera responsabile con una visione del futuro che vuole promuovere l’economia circolare e la green economy, che caratterizzerà investimenti europei nel prossimo futuro.

In generale gran parte delle azioni saranno rivolte ad incentivare la permanenza degli abitanti sul territorio e ad attrarre nuove energie. Insomma c’è tanto ancora da fare.