Elezioni, Veronica Pontis lancia stoccate sul turismo contro l'avversario Piccioni

A Misano il turismo è un tema che fa discutere e sull'argomento e le possibilità che nascono da questo settore interviene Veronica Pontis, candidato sindaco di Lega, Forza Italia e Popolo per la Famiglia. “Ho letto – spiega - dichiarazioni, soprattutto da parte del Pd, di programma nuovo ed idee nuove per Misano. Ma quanto citato si riferisce solo ed esclusivamente a criteri stabiliti da tempo dalla Regione e soldi che verranno concessi a tutti i comuni, di qualsiasi colore essi siano. Non è esclusiva del Pd e del candidato Piccioni. Lo dico per fare chiarezza. L’aver invitato Corsini e Bonaccini non significa che la Regione abbia a cuore solo i sindaci dello stesso colore politico. I fondi arrivano dai bandi della Legge 7 e della Legge 41, come successo negli anni passati, per tutti. Il problema è che il Comune di Misano fino ad oggi non ha mai fatto rete o supportato le imprese per incentivarle a partecipare a questi bandi”.

“Per quanto riguarda il Piano Urbanistico Comunale– prosegue la Pontis – il Comune deve fornire agli operatori una visione completa del da farsi cosicché gli stessi abbiano la possibilità di riqualificarsi in ottica comune sviluppando in questo modo un progetto globale e non agendo invece singolarmente e a macchia di leopardo”.