Raffica di malori in spiaggia per il caldo, un morto e una donna in gravi condizioni

Con la colonnina di mercurio che, nella mattinata di venerdì ha già superato abbondantemente i 30 gradi su tutta la spiaggia della provincia di Rimini si sono registrati numerosi malori di cui, uno, con esito fatale. A perdere la vita, sulla battigia di Riccione davanti al Bagno 121, è stato un 78enne che intorno alle 11 si è sentito male accasciandosi a terra. E' scattato l'allarme e sono iniziate le manovre di primo soccorso mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento del personale del 118. I sanitari hanno proseguito con la rianimazione per quasi un'ora ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

Intorno alla stessa ora, questa volta nel tratto di mare davanti al Bagno Maestrale di San Giuliano a Rimini, ad accusare un malore è stata una signora di 69 anni. La donna, che si trovava in acqua, è finita sotto le onde ed è stata soccorsa dal bagnino di salvataggio. Portata a riva, sono iniziate le manovre per rianimarla mentre, sul posto, sono accorsi anche i sanitari del 118. Il massaggio cardiaco ha avuto effetto e, dopo essere stata stabilizzata, la 69enne è stata trasportata d'urgenza e in gravi condizioni all'Infermi di Rimini. In entrambi i casi, sulla spiaggia, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto. Diversi, inoltre, gli interventi minori del personale di Romagna Soccorso per altri malori dovuti al caldo.