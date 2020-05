Emergenza epidemia verso la fine: la Prefettura: "Segnali confortanti"

In una nota stampa, visto il giungere della fine dell'emergenza per l'epidemia di Covid-19, la Prefettura di Rimini in accordo con l'Ausl ha deciso di non aggiornare più quotidianamente il bollettino dei nuovi malati di Coronavirus. La comunicazione dei dati, ha specificato l'Ufficio Territoriale del Governo, "avverrà due volte a settimana, il martedì e il venerdì". “Dal prospetto odierno - ha affermato il Prefetto della provincia di Rimini Alessandra Camporota - è possibile trarre segnali confortanti che è necessario leggere come ulteriori stimoli nella prosecuzione di una condotta diligente da parte dei cittadini, nel rispetto delle prescrizioni governative e in un percorso, ancora lontano dalla conclusione, di graduale superamento dell’emergenza sanitaria in corso”.

“Non è ancora il momento per abbassare la guardia – ha proseguito il Prefetto - evidenziando l’importanza del senso di responsabilità della comunità, la cui collaborazione è fondamentale in situazioni eccezionali come questa che si sta vivendo, al fine di coniugare l’esigenza di condurre la vita quotidiana con la priorità imprescindibile di tutela della salute della collettività”.