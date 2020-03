Emma Petitti rassicura: "Negativa al Coronavirus. Tutti facciano la loro parte"

Il presidente dell'Assemblea legislativa, Emma Petitti, negativa al coronavirus. "Pochi giorni fa, in seguito alla notizia di due assessore regionali, Barbara Lori e Raffaele Donini, risultati positivi al Coronavirus, ho optato, come indicato dal DPCM, per la quarantena volontaria presso la mia abitazione a Rimini, sottoponendomi, in via prudenziale, a un tampone - esordisce -. Domenica ho ricevuto l'esito: sono negativa. Quindi vorrei tranquillizzare anche chi, nei gironi scorsi, ha avuto contatti diretti con me".

"Continueró ovviamente - ha aggiunto - a seguire tutte le indicazioni a tutela della salute pubblica dei cittadini, a partire dal rispetto della zona rossa". "È un momento davvero delicato per Rimini, l'Emilia-Romagna e l'Italia tutta - ha proseguito la presidente -, ma possiamo contare su una sanità di qualità grazie in particolare a operatori che da settimane sono in prima linea per contenere l'emergenza".

"Tutti, però, nessuno escluso, debbono fare la propria parte, seguendo le regole che ci viene richiesto di rispettare. Adesso, più che mai, è necessario essere uniti e collaborativi: per il bene di tutti e tutte", ha concliso Petitti.