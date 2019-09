'En plein' per un 22enne: ubriaco al volante, senza patente e su un'auto rubata

La stagione estiva si avvia alla conclusione, ma resta intensa l’attività da parte della polizia locale di Rimini a contrasto all’uso di alcol durante la guida, che si intensifica in particolare durante il fine settimana con una copertura serale e notturna. Ed è stato proprio durante un servizio notturno, all’incirca intorno alle 22, che la pattuglia ieri sera ha fermato un’auto che percorreva a velocità sostenuta via Destra del Porto. Alla guida un ragazzo di 22 anni, nato a Sassuolo e residente nel modenese, che agli agenti è apparso subito in uno stato visibilmente alterato. A seguito dei due controlli etilometrici è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,16, oltre quattro volte quanto consentito dal codice della strada. Fino a qui si potrebbe definire un caso quasi di routine (superano abbondantemente il centinaio gli automobilisti sanzionati nei primi sette mesi dell’anno per guida in stato di ebbrezza), se non fosse che il ragazzo era privo di qualsiasi documento oltre che della patente di guida. Patente che il ragazzo non ha mai conseguito.

Le ulteriori verifiche poi hanno portato ad accertare che l’auto su cui viaggiava era stata rubata fa a Carpi, poco meno di dieci giorni fa. Al ragazzo quindi - segnalato alla Questura e denunciato a piede libero - è stata contestata una serie di reati e violazioni: ricettazione dell’auto rubata, guida in stato di ebbrezza, guida senza patente. Un lieto fine c’è stato però per la proprietaria dell’auto, una signora della provincia di Modena contattata nell’immediato dalla Polizia Locale: agli agenti infatti la donna ha raccontato che sarebbe andata proprio questa mattina ad acquistare l’auto nuova.