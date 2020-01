Ennesimo colpo del ladro di salvadanai, il malvivente ruba gli spiccioli della beneficenza

Ancora un colpo, il quarto di fila, per il malvivente che negli ultimi tempi sta prendendo di mira i bar del riminese rubando i salvadanaio lasciati sui banconi per raccogliere le mance dei baristi o delle raccolte benefiche. L'uomo, che è stato già ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dei locali che ha già visitato, è entrato in azione all'Altro Bar di Riccione sulla via Emilia. Questa volta, secondo le ricostruzioni, invece di essere accompagnato da un bambino era con una donna ma ha utilizzato la stessa tecnica. Ha chiesto di poter utilizzare la toilette e, una volta dentro, ha intasato lo scarico per poi uscire e avvertire i baristi. Mentre questi ultimi sono distratti dalla situazione e intenti a controllare i problemi dello sciacquone, il malvivente punta alla cassetta delle offerte per le raccolte benefiche o delle mance facendola sparire per poi allontanarsi in tutta fretta. Secondo quanto emerso, all'Altro Bar di Riccione è sparito il salvadanaio di un'associazione che raccoglieva fondi per i malati di leucemia.