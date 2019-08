Erano ricercati in Perù, dal controllo di polizia avviato l'iter per l'estradizione

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, una volante della Polizia ha identificato una coppia in via Ortigara, presso l’area sosta camper della Darsena, nei confronti di cui è emersa in banca dati una segnalazione di ricerca in campo internazionale inserita da Interpol per arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Perù che ne richiede la consegna per una condanna ricevuta in quel Paese per il reato di furto aggravato. I due coniugi sono stati accompagnati presso i locali della Questura al fine di accertare la loro identità, nonché la validità della nota inserita in Interpol. Accertata la loro identità si è proceduti a contattare la Direzione Centrale della Polizia Criminale-Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia la quale confermava la validità della segnalazione a carico dei due stranieri. Informata l’autorità giudiziaria competente, sono stati portati alla Casa Circondariale di Rimini a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Bologna che deciderà in merito alla richiesta dello Stato del Perù.