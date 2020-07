Esce per un giretto in bici, anziano ritrovato in stato confusionale a 40 chilometri da casa

I primi a dare l'allarme, nel pomeriggio di martedì, sono stati gli automobilisti che percorrevano la Secante di Cesena che si sono trovati improvvisamente davanti all'auto un anziano in bicicletta che si era infilato nella superstrada. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Municipale che, all'altezza di Ponte Pietra, ha rintracciato il ciclista. E' emerso che si trattava di un riminese 84enne, in stato confusionale, che si era allontanato da casa senza dire nulla ai parenti. Pedalando lungo la via Emilia, era arrivato fino a Cesena facendo una sgambata di oltre 40 chilometri. Rintracciati i famigliari, l'anziano è stato portato al comando e rifocillato in attesa dell'arrivo dei parenti. Rincuorato, l'84enne ha però ribadito il proposito di tornare a Rimini in bici ma gli agenti sono riusciti a farlo desistere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.