Esercito, al via l'esercitazione Caex I 2019: elicotteri e fanteria paracadutisti in azione

E' iniziata venerdì e durerà per due settimane l’esercitazione Caex I 2019 (Complex Aviation Exercise). Ente pilota di questa esercitazione è il comando aviazione dell’Esercito, sotto la guida del Generale di Brigata Paolo Riccò. In particolare questa prima settimana vede il Settimo Reggimento Aves “Vega” impegnato in una serie di attività addestrative che si svolgeranno nell’area di Rimini, Coriano, Novafeltria e Ravenna volte alla verifica e al consolidamento delle tecniche e delle procedure acquisite nel corso dell’anno.

La Caec I 2019 ha lo scopo di pianificare, organizzare e condurre un’esercitazione complessa che includa attività addestrative mirate a mantenere e implementare le capacità operative, nonché garantire l’impiegabillità e l’interoparabilità di assetti aeromobili di livello Task Force (TF). Il comandante del Settimo Reggimento Aves “Vega”, colonnello Marco Poddi, comanderà la Task Force (TF) “Vega”, composta da equipaggi di volo di UH90A e A129 e da un plotone di fanteria paracadutisti appartenente al 187esimo Reggimento “Folgore”. Tale TF sarà inserita all’interno di una più ampia organizzazione composta da altre analoghe TF e numerosi reparti appartenenti alla Forza Armata, che durante la seconda settimana dovranno operare in perfetta sinergia per sviluppare complesse operazioni aeromobili.

La Caex rappresenta un momento fondamentale per incrementare il livello addestrativo di tutte le Unità esercitate, grazie alla possibilità di essere impiegate in operazioni in differenti contesti ambientali sia diurni che notturni, con aeromobili con compiti diversi, utilizzati in contemporanea e in varie aree, che vanno da Viterbo fino alle zone addestrative in Friuli passando per quelle dell’Emilia Romagna. La Caex I 2019 si concluderà il 21 giugno.