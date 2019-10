Esplosione nella notte, salta in aria il bancomat di fianco alla sede della Municipale

Ennesimo colpo della banda del bancomat che, nelle ultime settimane, sta imperversando in tutta la Romagna. Utilizzando la solita tecnica della "marmotta", ad essere preso di mira è stato lo sportello automatico della filiale della banca Malatestiana di via della Gazzella a fianco della sede della Municipale di Rimini. Il boato è avvenuto intorno alle 3 e, lo scoppio, è riuscito a forzare la cassaforte coi malviventi che si sono impossessati dei contanti per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. E' scattato l'allarme e, in via della Gazzella, è intervenuta si la vigilanza privata che le Volanti della polizia di Stato. Sono in corso le indagini, con l'acquisizione delle immagini delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona, per riusicre ad identificare gli autori del colpo.