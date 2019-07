Esposto ambientalista in Procura: "Stoppate il concerto di Jovanotti"

Ambientalisti sul piede di guerra contro il Jova Beach Party del 10 luglio sul litorale tra Rimini e Riccione: dopo gli appelli ai due Comuni "al buonsenso e alla collaborazione" per cercare di tutelare i quattro pulcini di fratino, una specie protetta, presenti nell'area dell'evento, le associazioni AsOER, Italia Nostra Rimini, Legambiente e Lipu hanno inviato un esposto, fra gli altri, alla Procura della Repubblica di Rimini e al Ministero dell'Ambiente per chiedere di spostare o posticipare il concerto.

Il fratino è un piccolo uccello che nidifica sulle spiagge europee e dall'inizio del secolo la sua popolazione è in consistente calo. In Italia si stima la presenza di meno di 700 coppie e in Emilia-Romagna rimangono 30-40 coppie (un decimo rispetto agli anni '80). Nel litorale tra Rimini e Riccione ci sono al momento quattro pulcini che, si legge nell'esposto, non saranno in grado di volare prima del 15 luglio ed "esiste un'elevata probabilità che vengano schiacciati e involontariamente uccisi". Per questo, considerando che al Jova Beach Party parteciperanno circa 40mila persone, le associazioni chiedono che l'evento sia spostato in altro luogo o rinviato a data successiva al 25 luglio.

Intanto il Comando della polizia Municipale di Rimini, in occasione del concerto, dalle ore 7 di mercoledì 10 luglio alle ore 7 dell’11 sarà disposta la chiusura al traffico veicolare di via Cavalieri di Vittorio Veneto, sia della carreggiata lato Ravenna nel tratto dalla Via Marconi al Viale Principe di Piemonte, che in quello Ancona nel tratto da via Mosca a Via principe di Piemonte. Interdetta alla circolazione anche viale Principe di Piemonte dalla via Pescara al confine con il comune di Riccione. Sull'altra sponda del Marano sarà vietata dalle ore 8.00 del 10 luglio fino alle ore 6.00 del giorno successivo, nella zona delimitata tra la statale 16, l’arenile, le vie Vercelli, Angeloni e il confine con Rimini, la vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro, la detenzione, consumo e abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro. Rimane valida per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali, con conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

Per quanto riguarda la viabilità predisposta dalla Polizia Locale dalle ore 7.00 del 10 luglio alle ore 7.00 del giorno successivo, sarà chiuso al traffico veicolare viale D’Annunzio, nel tratto compreso tra viale Angeloni e il confine con Rimini. Le aree individuate a parcheggio per le autovetture sono in prossimità dei locali Samsara, ex Hakuna Matata, a fianco dell’ex Yellow e nell’area tra viale Vercelli e la SS16. Per i motorini in piazzale Deledda e in piazzale Cassola (zona ponte di legno Spontricciolo). Verranno comunque garantiti gli accessi alle attività economiche di viale D’Annunzio nel tratto interessato dal divieto di circolazione.