Esposto di Italia Nostra contro la Beach Arena: "La spiaggia sia veramente libera per tutti"

Italia Nostra ha presentato al Comune di Rimini e all’Autorità giudiziaria un esposto denunciando la Rimini Beach Arena che, dal 15 di luglio e per 40 giorni, ha occupato la spiaggia libera davanti all'ex Colonia Bolognese per l'organizzazione dei concerti estivi. In una nota stampa l'associazione ricorda che "veva posto immediatamente il problema dell'occupazione di quest'area da parte di una organizzazione invasiva: le ragioni non sono da ricercare nella volontà di colpevolizzare il divertimento, ma piuttosto nella consapevolezza che la spiaggia libera, proprio perché 'libera', non è uno spazio vuoto da riempire con iniziative più o meno 'divertenti', quanto piuttosto un luogo da salvaguardare con politiche diverse, perché appartiene di diritto alla storia di Rimini".

"Avevamo chiesto all'amministrazione - prosegue Italia Nostra - l'accesso alla documentazione che regolamentava l'organizzazione degli eventi e dalla quale emergeva che la società responsabile si impegnava a mantenere nei giorni non destinati ai concerti libero accesso alla spiaggia. Dai molti sopralluoghi fatti dai nostri volontari in questi giorni è emerso che ciò non è avvenuto e che anzi l'area è stata permanentemente transennata. Le barriere che da precisi impegni avrebbero dovuto essere montate e rimosse in prossimità delle date dei concerti sono sempre rimaste al proprio posto come risulta dal ricco dossier allegato all’esposto. Anzi, in occasione della bufera che ha colpito il litorale tra il 2 e 3 agosto sono state anche fonte di pericolo. Italia Nostra non può accettare che ciò sia permesso e che l'aggettivo

'libera' sia inteso come svincolato da qualsiasi regola e a completa disposizione di chi la occupa. Con questo esposto ci auguriamo un intervento rapido delle autorità preposte e un ristabilimento immediato delle regole".