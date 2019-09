Estate di lavoro per la Pubbliphono: 965 gli annunci per persone smarrite

Estate di lavoro per gli addetti della Pubbliphono impegnati, sulla spiaggia di Rimini, per ricongiugere chi si è smarrito sulla battigia. Rispetto allo scorso anno, l'estate 2019 ha registrato gli stessi numeri di quella precedente nonostate il maltempo di maggio. In tutto sono stati 965 gli annunci di smarrimento di persone con una media di 8,46 al giorno. Se, a maggio, sono stati solamente 3 ad agosto si è avuto il picco con 271 smarrimenti di cui 30 solo a Ferragosto. Quest’anno gli stranieri più richiamati sono stati i bimbi russi, seguiti da tedeschi e francesi al 3 posto con 11 segnalazioni. Ben 14 i cani che sono stati riconsegnati al proprio padrone.